«Киберстена» должна защитить США от атак России — конгрессмен Рупперсбергер

Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Опасность от «кибератак со стороны России» и ряда других стран значительно превышает опасность от отсутствия пограничной стены, уверен конгрессмен Датч Рупперсбергер. Комментируя выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом, член Палаты представителей 6 февраля пишет на своей странице в твиттере:

«82 минуты послания и ни одного слова о кибератаках?! Вместо того, чтобы требовать пограничную стену, Трамп должен бы требовать киберстену! Спонсируемые государствами кибератаки в руках России, Северной Кореи, Китая и т.д. стоят американским корпорациям триллионы, а скоро будут стоить и жизней, если мы не начнем действовать!»

Напомним, в выступлении Дональда Трампа перед американским Конгрессом была поднята тема стены на границе с Мексикой — проекта Трампа, ставшего камнем преткновения на пути принятия бюджета, в результате чего Трамп временно остановил работу правительства. Через 35 дней работа была возобновлена, однако борьба не закончена: Трамп пообещал, что стена будет построена.