В сирийском Африне идут ожесточенные бои между исламистами

Дамаск, , 19:43 — REGNUM В районе Африн сирийской провинции Алеппо 5 февраля начались ожесточенные столкновения между двумя поддерживаемыми Турцией группировками боевиков. Об этом сообщают активисты сирийской оппозиции.

Боестолкновения вспыхнули между «Нуреддин Харакат аль-Зинки» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Ахрар Шаркия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они идут внутри города Джандарис. Этот город входит в состав района Африн.

Причина столкновений на данный момент неизвестна, однако местные активисты сообщают, что с обеих сторон применяется тяжелое оружие.

Турецкие военные пока не вмешиваются в конфликт. Если посмотреть на этот вопрос стратегически, то Анкара заинтересована в сокращении численности подконтрольных боевиков, т.к. с учетом позиции России по Сирии и США по сирийским курдам сфера их применения резко сузилась. Поэтому пусть лучше исламисты занимаются взаимной утилизацией.

«Ахрар Шаркия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается одной из наиболее проблемных исламистских групп в регионе Африн. У нее постоянно возникают конфликты с другими местными группировками. В третьей декаде января этого года у штаба этой группы произошел взрыв, который привел к гибели трех боевиков. В июле 2018 года ее штаб-квартиру атаковали курдские отряды Народных защитников.

Следует заметить, что сирийский регион Африн был захвачен турецкими войсками и подконтрольными им группировками у сирийских курдов в марте 2018 года в результате операции «Оливковая ветвь». Ответная операция курдских формирований носит название «Оливковый гнев», она проводится партизанскими методами.