Украина провела военные учения в Азовском море

Киев, 6 февраля 2019, 19:42 — REGNUM Украинские военные, пограничники и моряки провели в Азовском море учения «по отражению нападения вражеских сил», сообщается 6 февраля на сайте госпогранслужбы Украины.
Ведомство указывает, что по легенде учений скоростное судно нарушило границу и пыталось высадить на берег диверсионную группу.
Украинские военные и моряки отрабатывали блокировку судна-нарушителя и предотвращение высадки десанта.
Напомним, власти Украины постоянно заявляют о неких агрессивных планах России и о загадочной «оккупации Азовского моря».
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