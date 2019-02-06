Украина провела военные учения в Азовском море

Киев, , 19:42 — REGNUM Украинские военные, пограничники и моряки провели в Азовском море учения «по отражению нападения вражеских сил», сообщается 6 февраля на сайте госпогранслужбы Украины.

Ведомство указывает, что по легенде учений скоростное судно нарушило границу и пыталось высадить на берег диверсионную группу.

Украинские военные и моряки отрабатывали блокировку судна-нарушителя и предотвращение высадки десанта.

Напомним, власти Украины постоянно заявляют о неких агрессивных планах России и о загадочной «оккупации Азовского моря».

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