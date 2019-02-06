Пушков о «кинутом, как лох» Януковиче: «Справедливая самооценка»

Москва, , 19:40 — REGNUM Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова экс-президента Украины Виктора Януковича, который признал себя обманутым министрами иностранных дел Европейского союза.

«Янукович заявил, что лидеры ЕС его обманули, «кинули, как лоха». Жёсткая, но вполне справедливая самооценка», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков задался вопросом: «А с чего он взял, что его будут беречь, если его западные «партнёры» сразу поддержали майдан и курс на его смещение?»

«Как говорится, не обманывайтесь и обмануты не будете», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве заявил, что был обманут во время заключения соглашения со сторонниками майдана в феврале 2014 года.

«Как это можно назвать? Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают — меня кинули, как лоха», — сказал экс-президент Украины.

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