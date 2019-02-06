Талибы* требуют отмены санкций и освобождения заключенных

Москва, , 19:32 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) озвучило требования к афганским властям и международному сообществу для прекращения войны в Афганистане, 6 февраля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению представителя боевиков Шер Аббаса Станикзая, они настаивают отмене западных санкций и запретов на поездки для членов движения, освобождения заключенных в Афганистане и прекращения «пропаганды» против движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также настаивают на полном выводе иностранных войск из Афганистана.

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