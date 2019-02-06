Правительство Украины не отправит главу минздрава в отставку — эксперты

Киев, , 19:23 — REGNUM В частности, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко выразил уверенность, что правительство Украины не отправит Супрун в отставку.

«Отставки Супрун не будет. Это очевидно. Суды в очередной раз используются как инструмент влияния на кадровые вопросы и политические процессы, в частности предвыборные. Тема Супрун очень поляризует общество. По разным причинам… В частности, это касается и неоднозначного отношения к медицинской реформе. Лидер радикальной партии и кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко это прекрасно знает и пытается использовать эту проблему в своих предвыборных целях. Для него это выгодное предвыборное позиционирование, игра на настроениях, неудовлетворенности значительной части людей. Именно поэтому и появился соответствующий судебный иск против Супрун», — считает Фесенко.

Он сообщил, что премьер-министру Владимиру Гройсману важно продолжить и защитить реформу системы здравоохранения.

«Для премьер-министра Гройсмана в данном случае речь идет не просто о защите одного из членов правительства, одного из представителей его правительственной команды, но и о защите, сохранении самой медицинской реформы. Для него это принципиальная позиция, которая не связана с выборами. Он борется за сохранение и продолжение тех реформ, которые были инициированы его правительством. Идеологическая и политическая борьба вокруг реформ во время выборов объективно обостряется. И дискутировать стоит не только о личности, но и о содержании и состояние реализации реформ, их судьбу после выборов. Это было бы полезно и для политиков, и для избирателей», — подытожил Фесенко.

В свою очередь депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец призвала урегулироватьситуацию вокруг Супрун по закону.

«Вы все знаете мою позицию по поводу деятельности госпожи Супрун. Считаю, что в правовом государстве все должно происходить по закону и справедливо. Относительно реформы системы здравоохранения в нашей стране, то ее обязательно надо продолжать. И следующим ее шагом должно стать введение обязательного государственного медстрахования. Чтобы все украинцы имели равный доступ к качественным медуслугам», — отметила Богомолец.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля премьер-министр Гройсман поручил минюсту и секретариату правительства обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отстранении Супрун с поста и. о. министра здравоохранения.

«Мы обязательно будем отстаивать правду в судах. Вчера я дал поручение Минюсту и секретариату правительства подготовить соответствующие обращения в суд, чтобы восстановить справедливость. Мы будем за это бороться… Нас этим не остановить. Мы будем идти дальше, у нас большие планы относительно изменения системы в медицине. Мы полностью поддерживаем и Ульяну Супрун, и команду Минздрава, которая реализует системную реформу медицины», — сказал Гройсман на заседании правительства.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил уроженке США Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Ранее депутат «Радикальной партии» Игорь Мосийчук в ходатайстве об обеспечении административного иска в отношении Супрун обосновал необходимость запретить ей исполнять обязанности министра тем, что «ее назначение на эту должность в установленном порядке компетентным органом осуществлено не было».

Накануне президент Порошенко выразил поддержку Супрун в связи с решением Окружного административного суда Киева.