Талибы* настаивают на полном выводе войск США из Афганистана

Москва, , 19:15 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настаивает на полном выводе войск США и их союзников из Афганистана, 6 февраля передает агентство Reuters.

«Мы хотим, чтобы все иностранные силы… прекратили военное присутствие в нашей стране», — сообщил журналистам представитель боевиков Шер Аббас Станикзай, находящийся на переговорах в Москве.

Однако Станикзай отметил, что «после прекращения военного присутствия их невоенные группы… могут прийти и принять участие в процессе реконструкции и развития» Афганистана.

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