Перешедший на сторону Гуайдо генерал ВВС Венесуэлы отстранён от службы

Каракас, , 18:58 — REGNUM Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес, признавший лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, отстранён от несения службы. Об этом 6 февраля сообщил посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

«Конечно, его отстранили», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

Посол добавил, что у этого генерала «нет никакого контроля над войсками», и он «сидел в одном министерстве, занимался административными делами».

Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля Франсиско Эстебан Янес Родригес выступил с видеообращением, в котором признал Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы и заявил о готовности исполнять его приказы.

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