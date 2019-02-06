Среда, 6 Февраля 2019 года
18:58:45 МСК

Перешедший на сторону Гуайдо генерал ВВС Венесуэлы отстранён от службы

Политика

Ранее генерал заявил о готовности исполнять приказы самопровозглашённого президента Хуана Гуайдо

Каракас, 6 февраля 2019, 18:58 — REGNUM  Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес, признавший лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, отстранён от несения службы. Об этом 6 февраля сообщил посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

«Конечно, его отстранили», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

Посол добавил, что у этого генерала «нет никакого контроля над войсками», и он «сидел в одном министерстве, занимался административными делами».

Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля Франсиско Эстебан Янес Родригес выступил с видеообращением, в котором признал Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы и заявил о готовности исполнять его приказы.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Венесуэлы объявили предателем генерала, поддержавшего Гуайдо

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить