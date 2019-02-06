Иран ударит по Израилю в случае его новой атаки на Сирию

Тегеран, , 18:56 — REGNUM Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем второй день находится с визитом в Тегеране. В ходе визита 5 февраля состоялась его встреча с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Об этом сообщает The Islamic Republic News Agency.

На этой встрече Али Шамхани заявил, что Израиль получит решительный ответ, если продолжит атаки в Сирии: «В случае продолжения таких действий будут приняты конкретные шаги по его сдерживанию и принятию решительных и симметричных ответных мер, дающих примерный урок». Валид Муаллем, в свою очередь, заявил, что сирийское правительство привержено обеспечению безопасности иранских сил в стране.

В прошлом месяце заместитель командующего Корпусом Стражей Исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами заявил в телевизионном обращении, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы стереть «сионистский режим» Израиля с политической карты мира.

Начиная с 25 декабря, Израиль уже трижды наносил удары по территории Сирии. В результате последнего удара погибли двенадцать военнослужащих КСИР.