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Иран ударит по Израилю в случае его новой атаки на Сирию

Политика

Ранее заместитель командующего КСИР заявил, что стратегия Ирана — стереть «сионистский режим» Израиля с политической карты мира

Тегеран, 6 февраля 2019, 18:56 — REGNUM  Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем второй день находится с визитом в Тегеране. В ходе визита 5 февраля состоялась его встреча с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Об этом сообщает The Islamic Republic News Agency.

На этой встрече Али Шамхани заявил, что Израиль получит решительный ответ, если продолжит атаки в Сирии: «В случае продолжения таких действий будут приняты конкретные шаги по его сдерживанию и принятию решительных и симметричных ответных мер, дающих примерный урок». Валид Муаллем, в свою очередь, заявил, что сирийское правительство привержено обеспечению безопасности иранских сил в стране.

В прошлом месяце заместитель командующего Корпусом Стражей Исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами заявил в телевизионном обращении, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы стереть «сионистский режим» Израиля с политической карты мира.

Начиная с 25 декабря, Израиль уже трижды наносил удары по территории Сирии. В результате последнего удара погибли двенадцать военнослужащих КСИР.

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Израиль и Иран
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