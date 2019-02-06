Ассортимент всё шире. На арене уже 37 кандидатов в президенты Украины

Киев, 6 февраля 2019, 18:48 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины расширила список желающих занять пост президента страны до 37 человек, сообщает 6 февраля агентство «Интерфакс».
Ассортимент претендентов пополнили депутат Юрий Тимошенко, кандидат от партии «Патриот» Андрей Новак и президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев.
Регистрация желающих посягнуть на должность украинского президента завершится 8 февраля.
Напомним, одним из условий регистрации кандидата является внесение денежного залога в сумме порядка $90 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины должны состояться 31 марта текущего года.
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