Среда, 6 Февраля 2019 года
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Законопроект об общей дате выборов в России внесен в Госдуму

Политика

Довыборы

Москва, 6 февраля 2019, 18:48 — REGNUM  Законопроект, меняющий дату проведения единого дня голосования, внесло в Госдуму заксобрание Челябинской области, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Предлагается установить дату единого дня голосования для основных и дополнительных выборов: второе воскресенье сентября.

Достаточно часто возникают ситуации, когда дополнительные выборы проводятся за один месяц или одну — две недели до единого дня голосования (в зависимости от даты досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального образования Челябинской области), что влечет выделение дополнительных средств из местных бюджетов, отмечают авторы.

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