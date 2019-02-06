Законопроект об общей дате выборов в России внесен в Госдуму

Москва, , 18:48 — REGNUM Законопроект, меняющий дату проведения единого дня голосования, внесло в Госдуму заксобрание Челябинской области, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Предлагается установить дату единого дня голосования для основных и дополнительных выборов: второе воскресенье сентября.

Достаточно часто возникают ситуации, когда дополнительные выборы проводятся за один месяц или одну — две недели до единого дня голосования (в зависимости от даты досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального образования Челябинской области), что влечет выделение дополнительных средств из местных бюджетов, отмечают авторы.