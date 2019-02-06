Аббас обещает не нарушать антитеррористическое соглашение с Израилем

Рамалла , , 18:37 — REGNUM Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что не будет нарушать соглашение по борьбе с терроризмом, заключенное с Израилем и десятками других стран мира, 6 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Аббаса, правительство Палестины уважает «совместное соглашение по борьбе с терроризмом» и «не будет его нарушать», потому что иначе «ничего не останется».

Правительство Палестины заключило соглашение по безопасности почти с сотней стран мира, однако испытывает проблемы с его реализацией из-за недостатка финансирования.

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