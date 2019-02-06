Глава полиции Армении против амнистирования вооруженной группы «Сасна црер»

Ереван, , 18:36 — REGNUM Начальник полиции Армении Валерий Осипян выразил свое несогласие с амнистированием членов группировки «Сасна црер», захватившей полк ППС в Ереване летом 2016 года. Об этом глава Полиции Армении заявил сегодня, 6 февраля, выступая на судебном заседании.

«Я потерял товарищей. Если бы я не потерял своих друзей, возможно, моя позиция была бы иной. Я думаю, что каждый должен понести наказание по закону», — цитирует Осипяна Новости-Армения.

Отвечая на вопрос судьи, возражает ли он против амнистирования членов группировки «Сасна црер», Осипян ответил положительно.

«Да, я возражаю. Судебное разбирательство должно продолжиться», — заявил он.

Во время прений Осипян заявил, что первые выстрелы на территории полка были произведены захватившими полк ППС, а не сотрудниками полиции, что вызвало негодование и оскорбительные выкрики в его адрес со стороны сторонников обвиняемых. В связи с этим судья Месроп Макян предупредил стороны, что в случае, если порядок в зале будет вновь нарушен, заседание может быть продолжено в закрытом режиме.

Осипян подчеркнул, что пришел на захваченную территорию полка исключительно для проведения переговоров, а не выполнения какого-то задания.

«Я пришел исключительно для переговоров, чтобы узнать о погибших и оказать помощь раненым», — сказал он.

При этом Осипян добавил, что от имени правоохранительных органов потребовал от членов группировки сложить оружие.

Глава полиции подчеркнул, что неоднократно требовал прекратить снимать его на видеокамеру, однако члены группировки не выполнили как это требование, так и просьбу отпустить его на похороны сослуживца, угрожая расправой.

«В меня неоднократно тыкали оружием и говорили: «Пристрелю». Да, со стороны большинства членов группировки отношение ко мне было уважительным, но не всех», — сказал он.

Осипян также сообщил, что обо всех подробностях подготовки захвата полка узнал лично от членов группировки, когда проводил переговоры.

Член группировки Арег Кюрегян заявил, что Осипяну были представлены все причины захвата полка ППС.

«Мы выступали в защиту конституционного строя, нарушенного действующим тогда режимом», — заявил он.

По его словам, Осипян не являлся «заложником», а был «пленным», так как группировка проводила «освободительную борьбу».

В свою очередь, член группировки, координатор секретариата партии «Сасна црер» Варужан Аветисян заявил, что Осипян пользуется своими должностными полномочиями и оказывает влияние на находящихся в зале суда сотрудников полиции для того, чтобы влиять на ход судебного заседания.

Утром 17 июля 2016 года группа вооруженных лиц, называвших себя «Сасна црер», захватила полк ППС в Ереване. При этом они был убит полицейский и ранено четыре человека. Они потребовали освобождения координатора армянской оппозиционной гражданской инициативы «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Члены вооруженной группы также требовали отставки президента и правительства, формирования правительства доверия. Вечером 31-го июля они сдались.

Читайте также: В Армении помилуют членов вооружённой группы, захвативших полк ППС

Обвиняемый в организации захвата полка ППС в Ереване Сефилян был приговорен судом к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы. Приговоры были оглашены также и другим участникам нападения на ППС. В июне 2018 года суд удовлетворил посредничество защиты в отношении большинства членов группы «Сасна Црер», изменив меру пресечения в отношении них с ареста на освобождение под залог. Позже большинство членов вооруженной группы попали под амнистию, которая была объявлена новым правительство Армении во главе с Николом Пашиняном. В текст амнистии был включен специальный пункт по «Сасна црер».

Читайте также: В Ереване обезврежена вооруженная группа, территория полка ППС освобождена

В июле 2016 года, когда была захвачена территория полка ППС, Осипян являлся заместителем начальника полиции города Еревана и находился на территории полка в качестве заложника.