Глава МИД ФРГ обсудил с Гуайдо гуманитарную помощь Венесуэле

Берлин, , 18:36 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас провел телефонный разговор со спикером Национальной ассамблеи Венесуэлы, американской марионеткой Хуаном Гуайдо, который по указке из Вашингтона объявил себя президентом Боливарианской республики. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба германского внешнеполитического ведомства.

В ходе телефонного разговора Маас обсудил с Гуайдо поставки гуманитарной помощи в Венесуэлу.

«Германия намерена предоставить больше гуманитарной помощи Венесуэле, как только будут выполнены политические условия», — сказано в заявлении германского МИД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гуайдо объявил о начале сбора гуманитарной помощи для Венесуэлы и заявил, что гумпомощь будет собираться в трёх точках — в Бразилии, в колумбийском городе Кукута, который расположен прямо на границе с Венесуэлой, и на острове в Карибском море.

Власти Венесуэлы заявили, что инициатива Гуайдо с гуманитарной помощью — это «политическое шоу» и предлог для американцев вторгнуться в Венесуэлу.

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