Янукович заявил о готовящемся покушении на Медведчука

Киев, , 18:23 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что ему известно о том, что в Украине готовится покушение на Виктора Медведчука. Об этом Янукович сказал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 6 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM

«Он известен всем давным-давно в политике. Кто к нему как относится — это, как говорят, дело каждого», — отметил, в частности, Янукович.

Он добавил, что часто был не согласен с позицией Медведчука, но «никому не давал заданий ему (Медведчуку) рот заткнуть или что-то с ним сделать, или устраивать какие-то провокации».

Также Янукович отметил, что ему известны некоторые подробности о том, что на Украине готовят покушения на некоторых политиков, в том числе на Виктора Медведчука.

«У меня никогда не было к нему особых симпатий, скажем так. Но это в принципе недопустимо к любому гражданину Украины. Должен работать закон. Не должны спецслужбы сращиваться с радикалами и использовать их в политических целях. И у меня прошла такая информация. Я слышал, что создана специальная группа из 12 человек, которая в этом плане работает (готовят покушение)», — подчеркнул политик.

ИА REGNUM напоминает, что 5 февраля в Генеральной прокуратуре Украины сообщили об открытии уголовного производства против украинского политика Виктора Медведчука в связи «с возможной государственной изменой и сепаратизмом». Производство открыто по обращению народного депутата от «Народного фронта» Андрея Тетерука. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Медведчук, в свою очередь заявили, что «Народный фронт» боится реализации предложенного им плана урегулирования ситуации в Донбассе.