Нужна ли Николу Пашиняну Диаспора?

Симон Караханян, , 18:24 — REGNUM

Оптимизация состава правительства, а именно сокращение количества министерств с 22-х до 12-ти, и тем более исключение из списка «министерства Диаспоры» стало еще одним поводом для осуждения политики премьера Никола Пашиняна. Действительно, такого рекордно малого количества министерств в Армении не было никогда. Правительство Сержа Саргсяна в 2007—2008 годах насчитывало 16 министерств. Это число постепенно стало расти, достигнув к 2018 году 22-х. Очевидно, что, увеличивая число министров, заместителей, помощников заместителей каждый следующий премьер-министр решал очень важную задачу — отблагодарить всех, кого надо отблагодарить. Правительства, начиная с 2008 года были коалиционными и каждой партии-участнице кабинета министров следовало передать определенное количество портфелей. Что и делалось в течение 10 лет. Не стоит, наверное, отдельно останавливаться на том, что в течение этих десяти лет менялись названия, структура и состав самих ведомств. Внимания заслуживает другое. Спустя полгода после формирования правительства, в октябре 2008 года в структуре кабмина создается новое министерство — министерство по делам диаспоры. Был представлен длинный список того, чем оно призвано заниматься, в реальности же, мало кто может сказать какую функцию выполняло это министерство кроме как руководило репатриационной программой «Ари тун» (Вернись домой).

В диаспоре же наоборот, с большим воодушевлением получили новость о создании министерства, которое будет заниматься их делами, особенно, когда она, Диаспора, так много помогает маленькой, социально незащищенной Армении. «Одной из задач предвыборной программы президента РА Сержа Саргсяна было углубление связей с диаспорой, объединение и использование ее потенциала на благо развития Армении», — сказала позже министр диаспоры Грануш Акопян.

Почему нужно было именно тогда, создать это министерство? После февральских президентских выборов 2008 года, последовавших за ними кровавых событий «1 марта» Диаспора в целом не поддержала победившего по официальным данным кандидата в президенты Сержа Саргсяна. Были слова осуждения за разгон демонстрантов, были требования пересчитать голоса избирателей. США заявили, что сворачивают ряд программ, осуществляемых в Армении. Сержу Саргсяну, вступившему в должность президента 9 апреля 2008 года нужно было как-то вернуть расположение влиятельной армянской диаспоры. Лучшим способом для этого стало создание министерства. С. Саргсян тем самым показал, что отныне отношения Армения — Диаспора поднимаются на новый уровень. Этот новый уровень ему нужен был еще и для того, чтобы уже в 2009 году объехать основным очаги армянства за рубежом и убедить их в надобности и правильности установления отношений с Турцией.

Сегодня, новому главе Армении — премьер-министру Николу Пашиняну министерство Диаспоры не нужно. А нужна ли Диаспора? Нужна, и в первую очередь ее экономическое составляющее. Очевидно, что министерство Пашинян расформирует в силу его несостоятельности решить серьезные задачи, а для проведения культурно-образовательных мероприятий содержать целое министерство не имеет смысла. Пашинян предлагает другое. Он ратует за изъятия из нормативно-правовых актов всех барьеров, не позволяющих проживающим за рубежом соотечественникам принимать участие политической жизни родины. В частности, речь идет о присутствии этих граждан в парламенте страны. Идея, конечно, интересная, однако поверить в искренность ее сложно на фоне происходящего сегодня в Армении.

Дело в том, что по итогам выборов в парламент в декабре 2018 года в законодательном органе не представлена ни одна из трех традиционных армянских партий, которые имеют своих представителей за пределами Армении. Социал-демократическая партия («Гнчакян» — 1887 год, Женева, Швейцария), Армянская Революционная Федерация (АРФ «Дашнакцутюн» — 1890 год, Тифлис, Российская империя), Либерально-демократическая партия («Рамкавар Азатакан Кусакцутюн» — 1921 год, Стамбул, Османская империя).

В такой ситуации, Николу Пашиняну придется доказать, что связь с Диаспорой не оборвана, и только после этого ожидать каких-то серьезных инвестиций в страну.

Темой ликвидации министерства Диаспоры заинтересовались турецкие аналитики. Один из них, старший аналитик турецкого Евразийского центра исследований Аслан Явуз Шир считает, что в 2008 году Армения стала слишком зависима от Диаспоры и Диаспора была своего рода средством давления на лидеров Армении. Отношение к диаспоре отличает Пашиняна от других лидеров Армении, вдобавок, упразднение министерство диаспоры и исключение всех традиционных партий из парламента создало кризис в отношениях.