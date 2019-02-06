СМИ: Китай в 2035 году будет иметь шесть авианосных групп

Пекин, , 18:06 — REGNUM Китайское руководство в результате развития Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая планирует к 2035 году создать в составе флота не менее шести авианосных групп, сообщает 6 февраля гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на китайских военных.

По утверждению издания, следующие четыре авианосца, построенные для ВМС Китая, будут атомными и их оснастят электромагнитными катапультами для запуска палубных самолетов.

Газета цитирует бывшего офицера ВМС Китая, утверждающего, что правительство Китая не будет сокращать финансирование постройки авианосцев даже в условиях торговой войны с США.

Кроме того, издание сообщает, что Китай продолжит работы над боевыми самолетами пятого поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в составе ВМС НОАК состоят два авианосца, сходных по боевым возможностям с российским ТАВКР «Адмирал Кузнецов».

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