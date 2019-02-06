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HRW обвиняет военных Буркина-Фасо в казнях исламистов

Политика

Военные Буркина-Фасо заявляют об «антитеррористической операции»

HRW обвиняет военных Буркина-Фасо в казнях исламистов
Иллюстрация: Africom.mil
Солдаты. Буркина-Фасо

Уагадугу, 6 февраля 2019, 17:44 — REGNUM  Правозащитники Human Rights Watch обвиняют военных Буркина-Фасо во внесудебных казнях исламистов, 6 февраля передает агентство Reuters.

По словам директора HRW в странах Сахеля Коринн Дуфка, военные провели показательные казни исламистов в ответ на нападение на несколько деревень. Некоторые казни происходили на глазах у членов семей джихадистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля военные Буркина-Фасо заявили об уничтожении 146 боевиков в рамках «антитеррористической операции» на севере страны.

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