После соглашения с Македонией генсек НАТО «воодушевился» Грузией

Брюссель, , 17:36 — REGNUM После подписания соглашения о принятии в военный блок Македонии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «воодушевлен» Грузией, 6 февраля передает агентство Reuters.

«Мы очень воодушевлены тем, что мы видим в Грузии. Их приверженностью реформам… укреплению институтов обороны и безопасности», — сообщил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля представители 29 стран-членов НАТО одобрили вступление Македонии в военный альянс. Соглашение должно быть ратифицировано парламентами стран-членов.

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