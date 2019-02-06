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Димитров: НАТО принесет Македонии «мир и стабильность»

Политика

Представители 29 стран НАТО одобрили вступление Македонии в военный блок

Брюссель, 6 февраля 2019, 17:29 — REGNUM  Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров приветствовал подписание соглашения о вступлении балканской страны в НАТО, 6 февраля передает агентство Reuters.

«Для нас НАТО — это возможность сделать мир более мирным и стабильным», — заявил Димитров перед представителями 29 стран-членов НАТО в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля представители 29 стран НАТО одобрили вступление Македонии в военный блок. Соглашение должно быть ратифицировано парламентами всех стран-членов.

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Вступление Македонии в НАТО и Европейский союз
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