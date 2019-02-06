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Страны НАТО поддержали вступление Македонии в альянс

Политика

«Двери НАТО остаются открытыми для стран, которые соответствуют стандартам»

Брюссель, 6 февраля 2019, 17:16 — REGNUM  Представители 29 стран НАТО ратифицировали соглашение о вступлении Македонии в военный блок, 6 февраля передает агентство Reuters.

«Это показывает, что двери НАТО остаются открытыми для стран, которые соответствуют стандартам… придерживаются ценностей демократии, верховенства закона и индивидуальной свободы», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после подписания протокола.

После подписания формального протокола вступление бывшей югославской республики в военный альянс должно быть ратифицировано правительствами и парламентами всех стран-членов НАТО.

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Вступление Македонии в НАТО и Европейский союз
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