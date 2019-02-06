Власти Венесуэлы изъяли партию оружия из США

Каракас, , 17:16 — REGNUM Власти Венесуэлы изъяли партию оружия и техники в аэропорту на севере республики, которая прибыла из США и предназначалась для террористических группировок. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил журналистам заместитель министра гражданской безопасности Венесуэлы Эндес Паленсия.

Сотрудники Боливарианской национальной гвардии и других силовых структур Венесуэлы обнаружили оружие из США на складе в международном аэропорту Валенсия в штате Карабобо. Оружие было доставлено в аэропорт 3 февраля на борту самолета авиакомпании AirBus, который прилетел из Маймаи (США, штат Флорида).

Всего было изъято 19 винтовок, 118 магазинов для винтовок, четыре ремня, три прицела, 90 радиоантенн и шесть IPhone.

Вся информация об этом деле и изъятое оружие уже было передано в генеральную прокуратуру Венесуэлы для продолжения расследования и выявления всех тех, кто отвественен за финансирование террористических группировок на территории Венесуэлы.

Напомним, что США инспирировали в Венесуэле попытку государственного переворота. Спикер проамериканской оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо по звонку из Вашингтона объявил себя президентом Венесуэлы и попытался захватить власть. Однако в этом он пока не преуспел и законный президент Венесуэле Николас Мадуро пока еще контролирует основные рычаги власти.