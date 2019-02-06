Российские военные в Сирии провели гумконвой ООН в зону, занятую США

Москва, , 17:16 — REGNUM Подразделения российской военной полиции обеспечили проход гуманитарного конвоя ООН из Дамаска в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» на границе Сирии с Иорданией, сообщил 6 февраля журналистам начальник российского Центра по примирению генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«Российская сторона выполнила все задачи по сопровождению гуманитарного конвоя, обеспечив полную безопасность во время доставки груза до зоны безопасности Эт-Танф», — сказал Сергей Соломатин. Просьба о сопровождении конвоя поступила от советника главного координатора управления ООН по гуманитарным вопросам Раны Закут.

Напомним, лагерь беженцев «Эр-Рукбан» расположен рядом с военной базой США «Эт-Танф». Американские военные объявили зону вокруг своей базы запретной.

Гуманитарный конвой из более 160 грузовиков доставил продовольствие, медикаменты, воду и предметы первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая попытка этого конвоя пройти в лагерь «Эр-Рукбан» без российского сопровождения была заблокирована курдскими отрядами, сославшимися на приказ своих американских кураторов.

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