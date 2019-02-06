Велаяти: «Американцы должны покинуть Сирию»

Тегеран, , 17:06 — REGNUM Власти Ирана уверены, что США вскоре покинут Сирию — «независимо от того, хотят они этого или нет», 6 февраля передает агентство Reuters.

«Независимо от того, хотят они этого или нет, американцы должны покинуть Сирию», — заявил Али Акбар Велаяти, старший советник аятоллы Али Хаменеи, в ходе переговоров с министром иностранных дел Сирии Валидом аль-Муаллемом в Тегеране.

Велаяти отметил, что «90% сирийской земли находится под контролем правительства, а остальная часть вскоре будет освобождена» войсками Сирийской Арабской Республики.

Читайте также: Иран угрожает ответить Израилю в Сирии