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Велаяти: «Американцы должны покинуть Сирию»

Политика

«90% сирийской земли находится под контролем правительства»

Тегеран, 6 февраля 2019, 17:06 — REGNUM  Власти Ирана уверены, что США вскоре покинут Сирию — «независимо от того, хотят они этого или нет», 6 февраля передает агентство Reuters.

«Независимо от того, хотят они этого или нет, американцы должны покинуть Сирию», — заявил Али Акбар Велаяти, старший советник аятоллы Али Хаменеи, в ходе переговоров с министром иностранных дел Сирии Валидом аль-Муаллемом в Тегеране.

Велаяти отметил, что «90% сирийской земли находится под контролем правительства, а остальная часть вскоре будет освобождена» войсками Сирийской Арабской Республики.

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Война в Сирии
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