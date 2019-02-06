Генсек НАТО призвал Германию повышать затраты на оборону

Берлин, , 16:54 — REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию продолжать увеличение расходов на оборону и безопасность, 6 февраля передает агентство Reuters.

«Я понимаю, что это нелегко, и государства предпочитают инвестировать в здравоохранение, образование или инфраструктуру. Но… мир становится всё более небезопасным», — отметил Столтенберг в интервью немецким журналистам.

Правительство Германии регулярно заявляет о намерении увеличить военные расходы, однако до 2024 года страна готова тратить на оборону не более 1,5% своего бюджета.

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