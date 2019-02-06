Кто хочет стать мэром Смоленска?

Смоленск, , 16:46 — REGNUM Число участников конкурса по отбору кандидатов на пост мэра Смоленска, объявленного в январе, может достичь семи человек. Документы от пяти кандидатов уже поступили в конкурсную комиссию, по данным на 6 февраля. Еще двоих, как сообщили местные СМИ, депутатам горсовета представил сегодня глава региона Алексей Островский.

Как сообщало ИА REGNUM, первый кандидат подал заявку лишь 1 февраля — им стал Вячеслав Малахов, несколько лет назад работавший на посту начальника управления лесного хозяйства области. Затем в период с 4 по 6 февраля документы принесли уроженец Ельни Максим Носырев, энергетик Андрей Михаленков, предпринимательница Анна Азаренкова, руководитель смоленского музыкального общества Раиса Ермишина.

Между тем, как сообщил «Рабочий путь», сегодня, 6 февраля, глава региона Алексей Островский на встрече с депутатами горсовета представил еще двоих потенциальных кандидатов — двух своих заместителей вице-губернаторов Андрея Борисова и Константина Никонова.

Отметим, что именно о Борисове и Никонове на данный момент имеется больше информации, чем о ком-либо из других кандидатов. Между тем, данных о том, что они подали документы в конкурсную комиссию, пока нет. Заявки принимаются до 11 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний глава Смоленска Владимир Соваренко был отправлен в отставку по инициативе губернатора Смоленской области Алексея Островского 21 декабря 2018 года.

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