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Исламисты атаковали военную базу в Буркина-Фасо

Политика

Военные рассматривают нападение исламистов как «месть» за антитеррористическую операцию

Уагадугу, 6 февраля 2019, 16:44 — REGNUM  Исламисты атаковали базу военных Буркина-Фасо в Уси, погибли пятеро жандармов, трое получили ранения, 6 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению командующего Моиза Миноунгу, в ходе нападения сами джихадисты потеряли 21 бойца.

Военные рассматривают нападение исламистов как «месть» за антитеррористическую операцию в начале недели, в результате которой были убиты десятки боевиков.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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