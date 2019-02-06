Исламисты атаковали военную базу в Буркина-Фасо

Уагадугу, , 16:44 — REGNUM Исламисты атаковали базу военных Буркина-Фасо в Уси, погибли пятеро жандармов, трое получили ранения, 6 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению командующего Моиза Миноунгу, в ходе нападения сами джихадисты потеряли 21 бойца.

Военные рассматривают нападение исламистов как «месть» за антитеррористическую операцию в начале недели, в результате которой были убиты десятки боевиков.

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