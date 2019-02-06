Узбекистан согласен выкупить 145 тысяч тонн картофеля у Киргизии

Бишкек, , 16:42 — REGNUM Узбекистан утвердил список из 73 компаний, которым разрешил импортировать картофель из Киргизии, и определил квоту на поставку в размере 145 тысяч тонн. Также достигнута договоренность на поставку 60 тысяч тонн картофеля в Туркмению. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии.

В ведомстве отмечают, что несмотря на то, что в результате состоявшиеся в ноябре 2018 года переговоров представители двух стран так и не смогли достичь конкретных договоренностей по вопросам закупочной цены на киргизский картофель, каких-либо ограничений на его поставку в Узбекистан не имеется.

«Все вопросы сводятся к отсутствию консенсуса по закупочным ценам и рентабельностью. В настоящее время экспорт картофеля осуществляется в Туркмению, в Казахстан и в Узбекистан — малыми партиями. По состоянию на 1 февраля 2019 года объем оставшегося картофеля на экспорт в Киргизии составляет 70 тысяч тонн», — констатируют в минсельхозе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее киргизстанские аграрии жаловались на то, что они терпят большие убытки, занимаясь выращиванием картофеля. Также они сетовали на то, что осенью 2018 года перекупщики скупали у них картофель по крайне низкой цене — по 5 — 6 сомов (4,7 — 5,7 рубля) за килограмм.

Читайте также: В Киргизии терпят убытки фермеры, выращивавшие картофель

Отметим, что согласно данным национального статистического комитета, в 2018 году урожай картофеля в Киргизии превысил 1 млн 446,6 тысячи тонн. Это на 30,6 тысячи тонн или на 2,6% больше, чем в 2017 году.