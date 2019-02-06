В Раде заявили, что на Украине «есть и сегодня» баллистические ракеты Р-36М

Киев, , 16:40 — REGNUM Сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что на Украине «остаются и сегодня» межконтинентальные баллистические ракеты Р-36М «Сатана». Соответствующее заявление Бойко сделал 6 февраля в кулуарах парламента.

«У нас есть ракетное оружие. Если министр иностранных дел не знает, я могу ему подсказать, что у нас есть ракеты. Кстати, наша страна на предприятии «Южмаш» раньше производила ракеты «Сатана». Эти ракеты были главной ударной силой Советского Союза. Они остаются и сегодня, у нас есть ракеты. У нас есть потенциал. Нужно только не потерять «Южмаш» и другие космические предприятия, которые имеют огромный потенциал для создания любого оружия и космических аппаратов», — сказал Бойко.

Справка: Р-36М (по классификации НАТО — SS-18 Mod.1,2,3 Satan) — стратегический ракетный комплекс третьего поколения. Создавались кооперацией промышленности под руководством КБ «Южное» (Днепропетровск, Украина).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в интервью агентству «Голос Америки» министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина возобновит производство баллистических и крылатых ракет. По его мнению, Кремль «сознательно годами» нарушал договор о ликвидации ракет малой и средней дальности.

«У нас есть опыт, соответствующий интеллект… У нас есть необходимость защищать нашу страну. Слушайте, мы уже имеем потенциал в сфере ракетного оружия, а какие ракеты нам будут нужны для будущего, решать будем мы», — заверил Климкин.

Напомним, 1 февраля 2019 года США вышли из ДРСМД. Россия также заявила о прекращении участие в договоре. Документ обязывал стороны не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней — от 1000 до 5500 км, и малой — от 500 до 1000 км дальности.