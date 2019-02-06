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МВД Ливана впервые в истории возглавила женщина

Политика

В новое правительство Ливана из 30 членов назначены четыре женщины

Бейрут, 6 февраля 2019, 16:36 — REGNUM  Министерство внутренних дел Ливана впервые в истории возглавила женщина — Райя Эль-Хасан, 6 февраля передает агентство Associated Press.

Эль-Хасан стала первой женщиной во главе МВД ближневосточной страны. Во всем арабском мире также сложно вспомнить случаи, когда женщина возглавляла полицейское ведомство.

В новое правительство Ливана из 30 членов назначены четыре женщины, что также является историческим рекордом.

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