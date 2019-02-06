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Янукович: У Порошенко нет шансов на президентских выборах

Политика

Переизбрание действующей власти станет роковой ошибкой для граждан Украины, считает экс-президент страны

Москва, 6 февраля 2019, 16:31 — REGNUM  Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что действующий глава государства Пётр Порошенко не имеет шансов быть избранным на второй срок на предстоящих президентских выборах.

«Я не верю, что у него будут какие-либо шансы на выборах», — сказал Янукович на пресс-конференции 6 февраля.

Он также отметил, что Порошенко — «не государственник, а бизнесмен». «У него на первом месте личная выгода и деньги, он всё готов на это променять», — подчеркнул Янукович.

По мнению экс-президента Украины, переизбрание действующего руководства страны станет для украинцев «роковой ошибки», последствия которой будут непредсказуемыми.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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