Янукович заявил, что Евросоюз кинул его, «как лоха»

Москва, , 16:23 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что министры иностранных дел стран Европейского союза обманули его и «кинули, как лоха», во время заключения соглашения законных украинских властей и сторонников евромайдана в феврале 2014 года. Об этом Янукович заявил сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции в РИА Новости.

Напомним, что в феврале 2014 года, в самый пик противостояния на майдане, между президентом Украины Януковичем и мятежниками было подписано соглашение о мирном урегулировании политического кризиса на Украине, гарантами которого выступили Германия, Франция и Польша. Министры иностранных дел этих стран поставили свои подписи под соглашением.

Однако соглашение было тут же нарушено мятежниками, которые после отвода правительственных сил начали громить государственные учреждения. Никто из гарантов соглашения никак не повлиял на оппозицию.

Янукович вспоминает, что представитель России Владимир Лукин тогда предупреждал его, что это соглашение выполнено не будет.

«К сожалению, я ошибся и Лукин был прав. Как это можно назвать? Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают — «меня кинули, как лоха», — рассказал Янукович.

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