МИД РФ: Москва не намерена общаться с Гуайдо. Он несамостоятелен

Москва, , 16:21 — REGNUM Российское руководство не считает нужным контактировать с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя временным главой государства, так как он не является самостоятельной политической фигурой, заявил 6 февраля начальник латиноамериканского отдела МИД РФ Александр Щетинин в интервью агентству «Интерфакс».

"Каждый свой шаг координирует и получает благословение из другого государства. В этой связи общение с ним мы для себя не видим», — цитирует агентство высокопоставленного сотрудника МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным президентом» Венесуэлы после своего отстранения Верховным судом от должности спикера парламента. Власти США немедленно заявили о его поддержке и признании.

Напомним, отстранение Гуайдо произошло 21 января 2019 года, сразу после подавления попытки военного мятежа в Венесуэле.

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