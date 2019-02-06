Дональд Туск пожелал инициаторам Brexit гореть в аду

Брюссель, , 16:11 — REGNUM Президент Европейского совета Дональд Туск выразил пожелание, чтобы для инициаторов Brexit нашлось «специальное место в аду» — 6 февраля соответствующую запись Туск опубликовал в своем «Твиттере».

"Хотелось бы увидеть, как выглядит это специальное место в аду — для тех, кто продвигал Brexit без приблизительного плана, как его безопасно произвести», — заявил Туск в Twitter.

Напомним, в конце марта Великобритания должна официально покинуть Евросоюз. При этом Лондон и Брюссель до сих пор не приняли соглашение по Brexit.

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