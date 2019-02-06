Freedom House назвала Туркмению менее свободной, чем Северная Корея

Ашхабад, , 16:09 — REGNUM Freedom House в своем ежегодном рейтинге «Свобода в мире — 2019» («Freedom in the World — 2019») назвала Туркмению одной из самых несвободных и недемократичных стран в мире, присудив ей лишь 2 балла из 100 возможных.

Таким образом, Туркмения оказалась в одном ряду с такими государствами, как Южный Судан и Эритрея, отстав при этом даже от Северной Кореи, которая на сей раз смогла получить 3 балла.

В топ-10 «самых несвободных стран» попали еще два государства Туркестана — Таджикистан и Узбекистан. Им авторы рейтинга присвоили только по 9 баллов.

Казахстан также был включен в категорию «несвободных стран» с результатом в 22 балла.

Киргизия в очередной раз оказалась единственной из стран Туркестанского региона, которую западные правозащитники отнесли к категории «частично свободных» и присудили ей 38 баллов.

Свое решение сотрудники Freedom House обосновывает тем, что «в Казахстане строгие новые законы о СМИ еще больше ограничивают журналистов, которые уже и так работали в жестких условиях».

Раскритиковали авторы рейтинга и Киргизию с Таджикистаном — за «цензуру в Интернете и попытки искоренить инакомыслие».

"В Киргизии правительство использовало законы против экстремизма, чтобы блокировать сайты и платформы для обмена видео, а также сервис потоковой передачи музыки SoundCloud. А тем временем Таджикистан заблокировал независимые медиа-сайты и социальные сети», — говорится в докладе.