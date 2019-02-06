Гройсман: «Все исследования в больницах будут бесплатными»

Киев, , 16:03 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил минюсту и секретариату правительства обжаловать решение окружного административного суда Киева об отстранении Ульяны Супрун с поста и.о. министра здравоохранения. Об этом Гройсман заявил 6 февраля на заседании правительства.

«Мы обязательно будем отстаивать праву в судах. Вчера я дал поручение Минюсту и секретариату правительства подготовить соответствующие обращения в суд, чтобы восстановить справедливость. Мы будем за это бороться… Нас этим не остановить. Мы будем идти дальше, у нас большие планы относительно изменения системы в медицине. Мы полностью поддерживаем и Ульяну Супрун, и команду Минздрава, которая реализует системную реформу медицины», — сказал Гройсман.

Он считает, что отстранение Супрун призвано блокировать реформу медицины.

«Вчера мы увидели очередную угрозу реформе системы охраны здоровья, изменениям в этой системе. Используются любые возможности лишь бы остановить изменения, которые вычищают систему. Хочу отметить, что многие десятилетия никто не брался за изменения в системе охраны здоровья. Поэтому сегодня все украинцы имеют проблемы с качеством медицины, а врачи — с оплатой своего труда», — пояснил Гройсман.

От напомнил, что в середине 2019 года в государственных больницах Украины все исследования будут бесплатными.

«С этой командой мы начали строить кардиоцентры по всей стране. Уже сегодня они спасают сотни тысяч жизней людей по всей стране, которые раньше умирали. Мы завершаем строительство детской больницы «Охматдет». Мы начали достраивать больницы в регионах. Мы начали менять систему первичной медицины… Врачи, которые работают в этой системе, получают 15−20 тыс. грн. (735 долл), а раньше получали 5−6 тыс. (до 220 долл). Мы идем дальше, со второго полугодия этого года все исследования в больницах будут бесплатными. Это тоже кому-то не нравится», — подчеркнул Гройсман.

Премьер также напомнил, что команда Супрун разрушила теневые схемы, которые действовали при закупке лекарств.

«Несколько лет назад мы запустили программу «Доступные лекарства». Впервые в истории Украины эта программа работает публично и честно. Свидетельством тому — 31 млн. рецептов, которые выписаны людям, которые нуждаются в лечении. Мы это обеспечиваем бесплатно. Вторая позиция — закупка лекарств. Тут всегда были схемы Министерства охраны здоровья. Тот, кто контролировал Министерство охраны здоровья всегда договаривался со своими карманными фирмами и за 20−30−50−100% дороже закупал лекарства для украинских граждан. Сегодня команда Ульяны Супрун полностью разрушила эту систему при поддержке правительства. Мы начали закупать лекарства при помощи международных организаций, у которых репутация в мире. Это всеми доказано», — добавил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Супрун прокомментировала решение суда об отстранении. По её словам, ничто так не объединяет украинское общество как защита изменений в медицинской сфере.

Накануне президент Петр Порошенко выразил ей поддержку в связи с решением окружного административного суда Киева.

«Ценю все то, что мы вместе сделали в направлении медицинской реформы. Убежден, что реформированный Верховный суд установит истину в этом деле», — добавил Порошенко.

Напомним, 5 февраля окружной административный суд Киева запретил уроженке США Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Ранее депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук в ходатайстве об обеспечении административного иска в отношении Супрун обосновал необходимость запретить ей исполнять обязанности министра тем, что «ее назначение на эту должность в установленном порядке компетентным органом осуществлено не было».