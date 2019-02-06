Ярославское УФАС включило «Дельту Констракшн» в реестр недобросовестных

Ярославль, , 15:57 — REGNUM Ярославский фонд капремонта сумел добиться включения ООО «Дельта Констракшн» в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УФАС.

Это произошло с пятой попытки. Подмосковная фирма, получившая два многомиллионных контракта на капитальный ремонт жилья, затянула сроки ремонта по многим объектам. К целому ряду домов «Дельта» даже не приступила. Долгое время региональные власти покрывали работу фирмы, связанной с бывшим советником председателя правительства Ярославской области Павлом Юхвидиным.

Все изменилось после увольнения зампреда правительства региона Виталия Ткаченко и директора фонда капремонта Эдуарда Потапова. Фонд капремонта начал писать одно за одним заявления о включении «Дельты» в реестр недобросовестных. Это было связано с расторжением в одностороннем порядке договоров по несделанным объектам. Компания активно отбивалась. Ее интересы в комиссии представлял бывший замначальника УФАС Михаил Завьялов, который даже заявлял, что фонд «вершит политическую месть».

Пятое заявление фонда капремонта касалось уже не отдельных домов, а всего договора на 270 млн рублей, который предусматривал около 100 видов работ. Этот договор был расторгнут фондом капитального ремонта полностью.

Подробно изучив все представленные материалы: акты-осмотра, договор, переписку Сторон относительно проделанных работ; а также приняв во внимание пояснения представителей субподрядчика (со стороны ООО «Дельта Констракшн») и строительного контроля (со стороны Регионального фонда) по приобщенным к делу фото‑ и видео-материалам, Комиссией принято решение включить ООО «Дельта Констракшн» в реестр недобросовестных подрядных организаций», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по Ярославской области.

Теперь «Дельта Констракшн» не сможет принимать участие в конкурсных процедурах по муниципальным и государственным контрактам. Отметим, что в прошлом году компания выиграла контракт на сумму 642 млн рублей на на поставку оборудования для архитектурно-художественной подсветки Смоленского метромоста по заказу московского метрополитена.

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