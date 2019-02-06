На Медведчука готовится покушение — Янукович

Москва, , 15:58 — REGNUM На Украине создана группа из двенадцати человек, которые готовят покушение на политика Виктора Медведчука, заявил экс-президент Украины Виктор Янукович во время пресс-конференции 6 февраля, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Беглый президент отметил, что в группу входят радикалы, которые сотрудничают с украинскими спецслужбами:

«Не должны спецслужбы сращиваться с радикалами и использовать их в своих целях. У меня прошла информация, что создана группа из 12 человек, которая работает, возможно, не только по Медведчуку», — рассказал Янукович.

Он подчеркнул, что украинская власть ищет способы «повлиять» на всех, кто выступает с критикой.

Напомним, против Медведчука заведено уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Посягательство на территориальную целостность Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политик Виктор Медведчук заявил, что его предложения по урегулированию конфликта в Донбассе не противоречат ни конституции Украины, ни Минским соглашениям, которые подписал президент страны Пётр Порошенко, другие участники переговоров, а также одобрил Совет безопасности ООН.

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