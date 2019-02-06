В Костромской области назначен новый заместитель губернатора

Кострома, , 15:44 — REGNUM В Костромской области начала работать новый заместитель губернатора области в сфере бюджетной политики, имущественных и земельных отношений и тарифного регулирования, сообщает пресс-служба губернатора области. Им стал бывший руководитель областного управления Федеральной налоговой службы Алексей Афанасьев.

Алексей Афанасьев работал в системе налоговых органов с 1997 года. Был назначен на должность заместителя руководителя УФНС России по Костромской области в 2012 году и исполнял обязанности руководителя УФНС с июля 2013 по февраль 2014 года. С февраля 2014 года руководил областным управлением Федеральной налоговой службы.

«Основной задачей бюджетной политики на среднесрочную перспективу является сбалансированное исполнение бюджетов в условиях имеющихся ограничений. Кроме того, необходимо дальнейшее сокращение государственного долга и просроченной кредиторской задолженности, обеспечение прироста налоговых и неналоговых доходов […] В предстоящие 6 лет необходимо обеспечить выполнение целевых показателей соглашений с федеральными органами при сохранении долгосрочной стабильности бюджетной системы и гарантированном исполнении первоочередных расходных обязательств», — поставил задачу новому заместителю глава региона Сергей Ситников.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области ушел в отставку по собственному желанию первый заместитель губернатора области Иван Корсун. Он проработал в данной должности 6 лет.

Иван Корсун занимался выводом области из финансово-бюджетного кризиса. Благодаря системной работе доходы бюджета с 2012 года выросли в полтора раза. В ГТРК «Кострома» отмечают, что бывший чиновник переходит в бизнес-структуры.