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Украина прекратит обмен правовой информацией с Россией

Политика

Украинские власти превращают страну в рай для российских уголовников

Киев, 6 февраля 2019, 15:38 — REGNUM  Правительство Украины приняло решение остановить обмен правовой информацией с РФ, сообщил 6 февраля ТАСС.

Межправительственное соглашение от 18 апреля 1995 года регулировало обмен информацией по вопросам предпринимательской деятельности, юстиции, уголовного законодательства, охраны здоровья, таможенного дела и многим другим.

Украинский эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает данное решение полным абсурдом. Он отметил, что это угрожает, прежде всего, самой Украине:

«Надо учесть также, что миграция преступников, криминальных авторитетов, к сожалению, происходит из России в сторону Украины, где правоохранительная система работает значительно менее эффективно в плане выявления и ликвидации организованной преступности… Можно ожидать, что здесь будет просто рай для уголовников. С ними не борются, их не будут выявлять, а теперь еще и владеть информацией об их перемещении мы отказались», — отметил он.

Напомним, ранее Украина объявила о своём выходе из СНГ и уже прекратила участие в координационных органов организации.

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