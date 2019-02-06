Среда, 6 Февраля 2019 года
15:39:57 МСК

В Казахстане назначили нового главу комитета телекоммуникаций

Политика

Виталий Ярошенко занимал должность заместителя председателя комитета телекоммуникаций

Астана, 6 февраля 2019, 15:36 — REGNUM  Председателем комитета телекоммуникаций министерства информации и коммуникации Казахстана назначен Виталий Ярошенко, сообщили 6 февраля в пресс-службе председателя правительства республики.

Отмечается, что ранее Ярошенко занимал должность заместителя председателя комитета телекоммуникаций. С 2015 по 2017 год занимал должность заместителя председателя комитета связи, информатизации и информации министерства по инвестициям и развитию республики.

Отметим, Виталий Ярошенко родился в 1977 году. Окончил Акмолинский аграрный университет по специальности инженер-механик. Ярошенко также имеет юридическое образование.

Читайте также: В Кустанае назначили нового мэра

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить