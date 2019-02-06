В Казахстане назначили нового главу комитета телекоммуникаций

Астана, , 15:36 — REGNUM Председателем комитета телекоммуникаций министерства информации и коммуникации Казахстана назначен Виталий Ярошенко, сообщили 6 февраля в пресс-службе председателя правительства республики.

Отмечается, что ранее Ярошенко занимал должность заместителя председателя комитета телекоммуникаций. С 2015 по 2017 год занимал должность заместителя председателя комитета связи, информатизации и информации министерства по инвестициям и развитию республики.

Отметим, Виталий Ярошенко родился в 1977 году. Окончил Акмолинский аграрный университет по специальности инженер-механик. Ярошенко также имеет юридическое образование.

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