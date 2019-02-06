Суд в Петербурге принял к рассмотрению иск депутата к Беглову

Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству исковое заявление депутата городского Законодательного собрания Максима Резника к временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову о защите чести и достоинства.

Как сообщила 6 февраля Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, предварительное судебное заседание по делу назначено на утро 21 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Максим Резник требует официально опровергнуть негативные высказывания Александра Беглова в отношении депутата, сделанные, как предполагается, 23 января 2019 года.

Аудиозапись этих высказываний спустя несколько дней появилась в интернете. На ней слышны слова, сказанные голосом, похожим на голос Беглова, о том, что Резник якобы заявлял о целесообразности сдать Ленинград фашистам во время блокады, и о том, что депутат «сошел с ума».

30 января Беглов пояснил СМИ, что именно стало причиной его критического комментария в адрес Резника и подчеркнул, что попавшие в интернет слова были вырваны из контекста его выступления перед ветеранами. «Я не хотел Резника обидеть, но я всегда поддерживал ветеранов», — сказал «Фонтанке» глава города.

Однако Резник не принял эти объяснения и подал в суд. Он требует публикации официального опровержения высказываний врио губернатора на сайте Смольного и выплаты компенсации морального вреда в размере 1 рубля.

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