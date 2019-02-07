Четверг, 7 Февраля 2019 года
01:09:04 МСК

ЕС расходится по клубам?

Политика

Несмотря на громкие заявления о необходимости единства, существующие противоречия как внутри южно-европейских государств, так и между ними, а также растущие разногласия с северо-европейскими партнерами по финансовой политике способствуют дальнейшей дезинтеграции Евросоюза

6
ЕС расходится по клубам?
Иллюстрация: Cyprus.gov.cy
Саммит южных стран ЕС

Никосия, 7 февраля 2019, 01:09 — REGNUM  Прошедший 29 января в столице республики Кипр саммит южных (или средиземноморских) стран ЕС определил круг общих вопрос для всех участников и декларировал приверженность общим ценностям. Но так ли гармонично складываются отношения европейских «южан» о проблемах как внутри средиземноморского клуба, так и в ЕС в целом, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Карпов.

Общие интересы, определенные самим географическим положением средиземноморской семерки (Испания, Португалия, Франция, Греция, Кипр, Мальта, Италия) казалось бы, лежат на поверхности — это субсидирование сельского хозяйства и решение вопросов, связанных с миграцией из Африки и Ближнего Востока. Но реальность показывает, сколько различными могут быть подходы и какие крупные противоречия они могут вызывать.

Пока что рекордсменом по созданию внутренних проблем можно назвать Францию президент которой Эммануэль Макрон в рекордные сроки ухитрился обрушить свой рейтинг и вызвать гигантское движение протеста т.н. желтых жилетов. Но если политика Макрона наследует традиции еврооптимистов, то в соседней Италии проблемы могут начаться из-за непонимания между пришедшими к власти умеренными евроскептиками из «Движения 5 звезд» и «Лиги». Итальянским политикам не удается пока что продавить собственные обещания, и в борьбе за принятие европейского бюджета итальянскому правительству приходится идти на компромисс с Брюсселем. А тем временем на севере Европы происходит формирование «Новой Ганзейской лиги», объединяющей страны Европы северной. Чем может закончиться усиленное перетягивание европейского одеяла по географическому признаку?

Читайте статью Саммит южных стран ЕС в Никосии: по форме — единство, по сути — кризис и другие статьи Александра Карпова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить