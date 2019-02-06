Захарова напомнила «осатанелому» Порошенко о разрыве Киева с Москвой

Москва, , 15:08 — REGNUM В экономическом крахе Украины виновата не Россия, а украинские власти, планомерно уничтожающие все связи между Киевом и Москвой. Так 6 февраля прокомментировала обвинения украинского президента Петра Порошенко официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости — в здравом уме так даже врать не получится», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в официальном сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Глава МИД Украины Павел Климкин на днях отчитался о разрыве связей с Россией — прекращении в общей сложности 49 соглашений с российской стороной, от межгосударственных до межрегиональных. Не исключено, что разорванных договоренностей больше, «Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое», отметила дипломат.

Захарова напомнила о том, что именно по инициативе Порошенко прекращены программы сотрудничества двух стран в сфере обороны, экономики, производственной кооперации, атомной энергетики.

«Всё это время Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа», — заключила представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что закрытие Россией своих рынков от украинских товаров привело к краху экономики и обнищанию украинцев.

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