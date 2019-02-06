Глава МИД ФРГ предупредил о «вакууме власти» в Сирии после ухода США

Берлин, , 15:01 — REGNUM 6 февраля в Вашингтоне состоится встреча представителей стран американской антитеррористической коалиции, участвующей в войне в Сирии. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предупреждает о «вакууме власти», который может образоваться в Сирии после ухода войск США, пишет газета Zeit-Online.

«У нас еще нет ясного понимания, как избежать вакуума в Сирии после объявленного вывода американских войск, чтобы старые конфликты не смогли обостриться и «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ) не восстановило свои полиции. Надеюсь получить больше информации из разговора в Вашингтоне», — написал Маас в Twitter перед поездкой в США.

По мнению министра, с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии не покончено, и террористы до сих пор представляют серьезную угрозу. В недавнем отчете министерство обороны США также предупреждало, что без надлежащего давления силы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогут возродиться в течение 6−12 месяцев и вернуть утраченные позиции. На востоке Сирии, где располагаются войска США, осталось около 2 тыс. террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из Сирии в декабре 2018 года. Союзники США в лице Франции и Германии не поддержали это решение.