БПП: окружной киевский суд не может решать, кому быть министром

Киев, , 14:56 — REGNUM Окружной административный суд Киева не имеет полномочий определять состав правительства Украины или снимать с должности министров. Об этом 6 февраля в кулуарах Рады заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко, комментируя решение суда запретить уроженке США Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения.

Он опасается, что после такого решения окружной административный суд «назначит президента Украины».

«Кабмин должен оспорить решение суда. Нравится Супрун, не нравится, нравится медицинская реформа, не нравится, не может быть такого, чтобы Окружной киевский суд определял, кто у нас будет выполнять обязанности министра. Если мы пойдем таким путем, то и президентские выборы нам не нужны. Возьмем Окружной киевский суд, и пусть он скажет, кто у нас будет президентом. Это не дело. Должна быть апелляция со стороны кабмина. Она должна быть выиграна. В этом вопросе должна быть поставлена точка. Вопросы гражданства — это политическое решение, это политическая история, а не дело суда», — сказал Гончаренко.

Он также заявил, что фракция БПП проголосует за ужесточение наказаний за фальсификацию выборов и подкуп избирателей.

«Наша фракция будет поддерживать, потому что это зло, с которым нужно бороться. У нас в г. Килия Одесской области женщина, которая подкупала избирателей в пользу партии «Батькивщина» 3 декабря получила 5,5 лет реального тюремного заключения. Это жесткая история. Её должны услышать все, кто собирается подкупать людей», — призвал Гончаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля окружной административный суд Киева запретил уроженке США Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Ранее депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук в ходатайстве об обеспечении административного иска в отношении Супрун обосновал необходимость запретить ей исполнять обязанности министра тем, что «ее назначение на эту должность в установленном порядке компетентным органом осуществлено не было».

По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, нет никаких юридических оснований для того, чтобы снимать Супрун с занимаемой должности. Он сообщил, что, несмотря на решение суда, последнее слово будет за правительством.

Вице-премьер связывает решение суда с попыткой политических сил вернуть коррупцию в систему здравоохранения.