Киев разорвал соглашение с Россией об обмене правовой информацией

Киев, , 14:56 — REGNUM Украина прекращает действие межправительственного соглашения с Российской Федерацией об обмене правовой информацией, которое было заключено 18 апреля 1995 года. Такое решение на сегодняшнем заседании 6 февраля приняло правительство страны.

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Речь идёт об обмене информацией в таких сферах, как гражданское право, трудоустройство, соцстрахование, образование, наука, культура, уголовное законодательство и таможенное дело. Всего — 44 пункта.

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Отмечается, что документ остается в силе в течение шести месяцев с даты, когда одна из сторон письменно уведомит другую о намерении разорвать его.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, который был подписан в 1997 году. В общей сложности за последние месяцы Киев разорвал два межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и ещё три межрегиональных соглашения с Россией. Кроме того, планируется расторгнуть ещё около 50 двусторонних сделок.

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