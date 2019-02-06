Рада в блокаде: радикалы требуют уволить главу «Нафтогаза»

Киев, , 14:52 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, фракция «Радикальной партии» второй день подряд блокирует трибуну Верховной Рады. Фракция требует ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов, отменить решение правительства о повышении цен на газ, а также уволить главу правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

«До принятия решения по газу мы блокируем парламентскую трибуну. Мы требуем отменить искусственное повышение цены на газ для населения. Требуем отставки главы «Нафтогаза» Коболева, который получает в месяц 3 млн. грн. (110 тыс. долл.) зарплаты… Вернуть в бюджет 1 млрд. грн. (36,7 млн. долл), которые он выписал себе и своим соратникам на премии», — сказал 6 февраля депутат от фракции «Радикальная партия» Виктор Галасюк.

По его словам, правительство Украины и Международный валютный фонд устроили населению страны «социальный шок без терапии».

«Произошло экономически необоснованное, искусственное повышение цен на газ для населения под диктовку МВФ и повышение коммунальных тарифов. Это вызвало социальный шок, этот шок без терапии. Себестоимость добычи украинского газа, если посчитать его добычу, себестоимость, транспортировку, налоги, инвестиционную составляющую, рентабельность, в разы меньше импортного. Приравнивать его цену к уровню европейского — преступление против украинского народа», — добавил Галасюк.

Депутат напомнил, что население Украины не может покупать газ по ценам Германии.

«Это также большая экономическая ошибка, поскольку в Украине далеко не европейские зарплаты. Посмотрите на Польшу, минимальная зарплата — 520 евро. Это в четыре раза больше, чем в Украине. Посмотрите на Германию, к которой приравнивают цену украинского газа. Там минимальная зарплата в 12 раз больше чем в Украине — 1600 евро. А в Украине пенсионерам, которые получают 3 тыс. грн. (110 долл) пенсии, выставляют платежки только за отопление 4200 грн. (154 долл) и дают субсидию 400 грн. (14 долл). Вообще нет физической возможности оплачивать коммуналку, не говоря уже о питании и покупке лекарств. Если дети не помогают, у людей нет возможности выживать», — сказал Галасюк.

Он также проинформировал, что на Украине долги населения за коммунальные услуги приближаются к 2,2 млрд. долл.

«Экономическую политику проводят не для людей, а для МВФ. Результатом такой политики стало то, что долги за коммуналку в стране достигли почти 60 млрд. грн. Еще год назад эта задолженность была 32 млрд. — в два раза меньше. Это — катастрофа, это приговор социальной политике нынешней власти, которая проводится под диктовку МВФ», — подытожил депутат.

Напомним, с 1 ноября 2018 года правительство Украины подняло цены на газ для населения до 8500 грн. (312 долл.) за 1 тыс. кубометров. С 1 января 2019 года правительство повысило тарифы на отопление и горячую воду.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года кабинет министров Украины одобрил поэтапное начало монетизации субсидий с 1 января 2019 года. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в 2019 году 100% субсидий будут монетизированы.

Кроме того, он пояснил, что монетизация субсидий будет персональной и люди смогут экономить. Деньги, которые сэкономили, будут преданы человеку или семье.