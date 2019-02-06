На границе с ЛНР замечены съёмочные группы украинских СМИ — разведка ЛНР

Луганск, , 14:58 — REGNUM На линии боевого соприкосновения Народной милиции ЛНР и ВСУ замечены съёмочные группы нескольких украинских телеканалов, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщил 6 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

«В период с 3 по 6 февраля на линии боевого соприкосновения отмечена работа представителей украинских ИА UA Донбасс, 112.ua, УНИАН в сопровождении офицеров 72-го Центра информационно-психологических операций и пресс-службы штаба ООС (Операции объединённых сил — ИА REGNUM )», — рассказал Марочко.

По его данным, украинские боевики совместно с работниками СМИ снимают постановочные сюжеты, «доказывающие» вину Народной милиции ЛНР в нарушении режима прекращения огня.

Ранее Марочко сообщил, что боевики ВСУ специально размещают свои огневые позиции возле жилой застройки, чтобы спровоцировать как можно больше жертв среди мирного населения Донбасса в случае ответного удара.

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