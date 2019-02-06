Геополитические планы США на Ближнем Востоке потерпели крах — мнение

Москва, , 14:17 — REGNUM Сенат США одобрил введение новых санкций за военную помощь Сирии, в рамках документа «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке». Согласно принятому законопроекту, будут введены санкции против союзников президента Сирии Башара Асада — России и Ирана — за оказание ему военной помощи и поддержки. При этом в ноябре 2018 года США уже вводили подобные ограничения за поставку топлива Сирии. Введение новых санкций — это признак слабости Соединенных Штатов. Такая политика всегда заканчивается поражением. Никогда санкции не приводили к успеху, тем более к смене политического курса. Это говорит о том, что геополитические планы США на Ближнем Востоке потерпели крах, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов.

«С другой стороны, принимая новые санкции против России и Ирана, которые активно противостоят терроризму в Сирии, администрация Белого дома прямо или косвенно поддерживает боевиков из запрещенной группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во много это связано с тем, что США не могут позволить России и Ирану выиграть войну в Сирии. Это сильный удар по имиджу Соединенных Штатов как основного «игрока» на международной арене», — отметил эксперт.

Но и контролировать ситуацию в этом регионе американцы также не в состоянии. Поэтому основная задача США сохранять очаги напряженность и «горячие точки» на Ближнем Востоке, чтобы не допустить в регион Китай и Россию, не допустить регионального лидерства Ирана. Именно в этом заключается цель всех антисирийских санкций.

«В тоже время проект закона о новых санкциях пока еще не утвержден Палатой представителей Конгресса, которая не так однозначно настроена на введение новых ограничений в отношениях с Москвой и Тегераном. Кроме того, даже союзники США по блоку НАТО не поддерживают действия Белого дома против Ирана. Так, например, в конце января 2019 года правительства Великобритании, Германии и Франции зарегистрировали компанию INSTEX для поддержки торговых отношений европейских стран с Ираном в обход санкций Соединенных Штатов.

Европейцев все больше и больше пугает непоследовательность и непродуманность в действиях Вашингтона на Ближнем Востоке. В целом, политика президента США Дональда Трампа в отношении Сирии терпит полное поражение и никакие санкции уже не смогут изменить ситуацию», — высказал свое мнение Глазунов.

Как сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы 5 февраля проголосовали за введение санкций против России как союзника Сирии. Законопроект «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке» вводит санкции против Сирии, а также против союзников Дамаска, в том числе против Москвы и Тегерана.

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